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Дальнее зарубежье 19.12.2018 21:10

В израильском Кнессете приняли двух российских сенаторов - СМИ

Делегация из России, в состав которой вошли председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и бывший посол России в США, сенатор Сергей Кисляк, посетила израильский Кнессет, сообщила в среду The Jerusalem Post.

"Несмотря на сообщения о напряженности отношений Иерусалима и Москвы, делегация высокопоставленных лиц России в сфере обороны посетила Кнессет для переговоров на высоком уровне с членами комитета по иностранным делам и обороне", - пишет газета.

Делегацию принял председатель комитета Ави Дихтер.

Ранее на этой неделе глава Еврейского агентства для Израиля (СОХНУТ) Ицхак Герцог встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, РОССИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]