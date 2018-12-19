В израильском Кнессете приняли двух российских сенаторов - СМИ

Делегация из России, в состав которой вошли председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и бывший посол России в США, сенатор Сергей Кисляк, посетила израильский Кнессет, сообщила в среду The Jerusalem Post.
"Несмотря на сообщения о напряженности отношений Иерусалима и Москвы, делегация высокопоставленных лиц России в сфере обороны посетила Кнессет для переговоров на высоком уровне с членами комитета по иностранным делам и обороне", - пишет газета.
Делегацию принял председатель комитета Ави Дихтер.
Ранее на этой неделе глава Еврейского агентства для Израиля (СОХНУТ) Ицхак Герцог встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»