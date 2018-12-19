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Дальнее зарубежье 19.12.2018 19:04

Россиянина задержали в Германии по подозрению в нарушении запрета на экспорт оружия

Сотрудники таможни задержали гражданина РФ по подозрению в попытке незаконного экспорта в Россию товаров двойного назначения, пригодных, в частности, для создания ракет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на генпрокуратуру Германии.

В генпрокуратуре заявили, что задержанный подозревается в экспорте товаров для "получателей из военной сферы", пишет агентство.

Мужчину задержали во вторник в районе города Карлсруэ на юго-западе Германии. В генпрокуратуре заявляют, что задержанного зовут Владимир Д., ему 68 лет. Прокуратуре известно о как минимум двух случаях в 2014 и 2018 году, когда этот мужчина передавал оборудование, используемое для уплотнения деталей в сфере авиационной и космической промышленности.

Общая стоимость этих товаров оценивается в 1,7 млн евро, отмечает агентство. Подозреваемый пытался скрыть информацию о реальных получателях товаров, пишет Associated Press.

Экономические санкции ЕС в отношении России подразумевают, в частности, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.

Если мужчину признают виновным, ему грозит от одного года до пяти лет тюремного заключения, отмечает агентство.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯНИН, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]