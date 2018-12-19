Россиянина задержали в Германии по подозрению в нарушении запрета на экспорт оружия

Сотрудники таможни задержали гражданина РФ по подозрению в попытке незаконного экспорта в Россию товаров двойного назначения, пригодных, в частности, для создания ракет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на генпрокуратуру Германии.
В генпрокуратуре заявили, что задержанный подозревается в экспорте товаров для "получателей из военной сферы", пишет агентство.
Мужчину задержали во вторник в районе города Карлсруэ на юго-западе Германии. В генпрокуратуре заявляют, что задержанного зовут Владимир Д., ему 68 лет. Прокуратуре известно о как минимум двух случаях в 2014 и 2018 году, когда этот мужчина передавал оборудование, используемое для уплотнения деталей в сфере авиационной и космической промышленности.
Общая стоимость этих товаров оценивается в 1,7 млн евро, отмечает агентство. Подозреваемый пытался скрыть информацию о реальных получателях товаров, пишет Associated Press.
Экономические санкции ЕС в отношении России подразумевают, в частности, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.
Если мужчину признают виновным, ему грозит от одного года до пяти лет тюремного заключения, отмечает агентство.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял в Баку врио губернатора Астраханской области
Азербайджан присоединился к Многостороннему соглашению о создании центра для стран, не имеющих выхода к морю
Азербайджан в январе-ноябре увеличил производство электроэнергии на 2,4%
Нефть резко дешевеет после заседания ФРС, Brent опустилась до $56,2 за баррель
Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле, пострадали 20 человек
Малообеспеченные семьи на новогодние праздники получат матпомощь в 100 манатов
Турпоток в Азербайджан в январе-ноябре увеличился на 6,1%, из Азербайджана - на 18,5%
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В центре Баку открылся новый концептуальный магазин Bakcell
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»