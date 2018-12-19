В Латвии в четверг обнародуют документы КГБ

Документы советского Комитета государственной безопасности (КГБ) будут опубликованы в Латвии в интернете 20 декабря, сообщили агентству BNS в Латвийском национальном архиве.
В группы публикуемых в этом году документов входят телефонная книга сотрудников КГБ СССР, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ Латвийской ССР, алфавитная и статистическая картотеки агентов КГБ Латвийской ССР и описания (учетные списки) ЦК Компартии Латвии из фонда Государственного архива PA-101.
В январе 2019 года будут опубликованы резолютивные части приговоров суда по делам о констатации факта сотрудничества с КГБ. Эти сведения, как отмечается, носят информационный характер и не вызывают юридических последствий.
В Латвийском национальном архиве пояснили, что утром 20 декабря в официальном издании "Латвияс вестнесис" будут опубликованы принятые ранее поправки к правилам Кабинета министров о деятельности Латвийского национального архива. С их вступлением в силу документы КГБ могут публиковаться в интернете.
Группы публикуемых в этом году документов будут помещены на сайте Латвийского национального архива "www.arhivi.gov.lv". Адрес специального раздела цифровых ресурсов - "kgb.arhivi.lv".
Для доступа к документам КГБ необходимо будет зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код иностранца, указанный в его удостоверяющем личность документе, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.
Документы будут опубликованы в порядке оригиналов.
Как сообщалось, 4 октября Латвийский сейм принял в окончательном чтении закон о публикации документов советского Комитета госбезопасности в интернете до конца текущего года.
Планировалось опубликовать агентурные картотеки, картотеку учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ из архивов Центрального комитета компартии Латвии.
Центру документирования последствий тоталитаризма было поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.
С 1 мая 2019 года планировалось обнародовать и другие документы КГБ - в частности, журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов, а также материалы неудавшейся вербовки, оперативные дела КГБ и другие документы его предшественников.
При этом Бюро по защите Сатверсме (рус. - конституции, невоенный институт госбезопасности Латвии с 1995 г. - ИФ) возражало против публикации документов КГБ в интернете, так как считает, что она может подорвать доверие к спецслужбам.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»