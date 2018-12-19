Российские Нордавиа и ЮВТ АЭРО получили допуски к рейсам из Москвы и Казани в Азербайджан

Российские авиакомпании «ЮВТ АЭРО» и «Нордавиа» получили допуск Росавиации на выполнение международных рейсов в Азербайджан, говорится в сообщении ведомства.
«Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» получила допуск Росавиации на выполнение рейса по направлению Казань – Гянджа с частотой два раза в неделю и Москва–Нахичевань с частотой один раз в неделю», - отмечается в информации.
Авиакомпания «Нордавиа» получила допуск на выполнение полетов по маршруту Москва-Нахичевань с частотой два раза в неделю.
АО «ЮВТ АЭРО» - российская региональная авиакомпания, созданная в 2015 году на базе закрывшейся Ак Барс Аэро. Выполняет регулярные пассажирские авиарейсы из городов Татарстана. Базируется в аэропортах Казани, Бугульмы и Бегишево. Штаб-квартира компании расположена в Бугульме. Флот компании включает пятидесятиместные CRJ 200 воздушные суда производства канадской компании Bombardier.
«Нордавиа» специализируется на перевозках пассажиров из Северо-Западного федерального округа по России и за рубеж. Аэропорты базирования — "Домодедово" и "Архангельск". В парке перевозчика пассажирские лайнеры Boeing-737-500.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»