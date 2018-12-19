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ТЭК 19.12.2018 16:28

Цены на нефть слабо растут после обвала накануне, рынок ждет данных о запасах топлива в США

Нефть эталонных марок слабо восстанавливается в цене в ходе торгов в среду после падения до минимумов с прошлого года накануне.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:05 увеличилась на $0,37 (0,66%) - до $56,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,30 (0,65%), до $46,54 за баррель.

Накануне Brent рухнула в цене на 5,6%, WTI - на 7,3%. Для североморской нефти цена на закрытые сессии была минимальной с 12 октября 2017 года, для американской - с 30 августа того же года. За последние три сессии WTI упала на 12%, рекордными темпами с 2016 года.

Основное внимание участников рынка направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 19:30. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей, запасы дистиллятов сократились на 900 тыс. баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) зафиксировали рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, но при этом сокращение запасов дистиллятов на 3,4 млн баррелей.

"Опасения по поводу излишка топлива на рынке и замедления роста глобальной экономики увеличиваются с каждым днем", - отмечает глава отдела исследований сырьевого рынка в Julius Baer Норберт Рюкер.

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]