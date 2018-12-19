МБА оптимизирует процесс предотвращения финансовых преступлений

Международный банк Азербайджана (МБА) будет использовать программное обеспечение FICO TONBELLER для комплексного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает компания FICO.
«МБА будет использовать модули FICO TONBELLER Siron для мониторинга поведения клиентов и их транзакций, для скрининга и оценки рисков клиентов и скрининга платежей в режиме реального времени в целях минимизации рисков. Программное обеспечение позволит банку создавать сложные сценарии и фильтры, включая определенные пороговые значения, ключевые слова и критерии», - отмечается в сообщении компании.
По словам управляющего директора МБА Фуада Исламова, приведенным в сообщении, принимая во внимание нынешнее состояние мировых финансовых рынков и растущие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, банк предпринял шаги по минимизации таких рисков и обеспечению сотрудничества со своими контрагентами. «Мы тщательно изучили рынок решений по автоматизации процессов предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и очень рады работать с FICO TONBELLER», - сказал он.
FICO TONBELLER Siron Anti-Financial Crime Solutions Suite включает полный комплекс модульных решений с обширной функциональностью, удовлетворяя требованиям клиентов и позволяя бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Модульность решения позволяет сочетать и комбинировать различные продукты. Это дает возможность различным компаниям получать адаптированное решение по борьбе с отмыванием денег, мошенничеством, финансированием терроризма и наилучшим образом соблюдать не только внутренние требования, но и требования регулятора.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»