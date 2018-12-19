Азербайджан в январе-октябре увеличил импорт фруктов на 49,5%, экспорт - на 23%

Импорт пшеницы в Азербайджан за январь-октябрь 2018 года составил 939 тыс. тонн, что на 0,4% меньше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $176 млн 5,5 тыс. (рост на 3,6%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 196,4 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 40,2%) на сумму $71 млн 203,9 тыс. (спад на 52,8%), растительных масел – 101,2 тыс. тонн (спад на 0,7%) на сумму $86 млн 861тыс. (спад на 7%), чая – 10,91 тыс. тонн (рост на 0,4%) на сумму $42 млн 378,8 тыс. (спад на 2,7%), сливочных масел, молока - 9,561 тыс. тонн (спад на 19,6%) на сумму $56 млн 4 тыс. (рост на 1,2%).

Кроме этого, в январе-октябре в Азербайджан импортировано 6,782 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (спад на 10,2%) на сумму $20 млн 741,6 тыс. (спад на 12,6%), мяса птицы и продукции из нее – 27,793 тыс. тонн (рост на 22,7%) на сумму $31 млн 543 тыс. (рост на 16,7%).

Фруктов в январе-октябре в республику импортировано 86,473 тыс. тонн (рост на 49,5%) на сумму $76 млн 626 тыс. (рост на 48,7%), овощей - 12,985 тыс. тонн (спад на 45,1%) на $7 млн 220,6 тыс. (спад на 4198%), картофеля – 110,2 тыс. тонн (спад на 17%) на $28 млн 291,1 тыс. (рост на 2,3%).

В январе-октябре из Азербайджана на экспорт отправлено 194,5 тыс. тонн овощей (спад на 3,8%) на сумму $169 млн 170,2 тыс. (рост на 6,8%), фруктов – 180,9 тыс. тонн (рост на 22,6%) на $205 млн 634,5 тыс. (рост на 7,9%).

Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 38,146 тыс. тонн сахара (спад на 32,2%) на сумму $21 млн 976,6 тыс. (спад на 39,7%), растительных масел – 8,67 тыс. тонн (рост на 2,9%) на сумму $7 млн 461тыс. (спад на 14,1%).

Также в январе-октябре Азербайджан экспортировал 5,982 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (спад на 13%) на сумму $7 млн 669,8 тыс. (рост на 1,4%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 573,7 тыс. декалитров (рост в 2 раза) на сумму $6 млн 441,4 тыс. (рост на 42,6%), фруктовых и овощных консервов - 5,403 тыс. тонн (рост на 10,2%) на сумму $6 млн 238,4 тыс. (рост на 50,6%).

Б.Рустамбеков