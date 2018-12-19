Турпоток в Азербайджан в январе-ноябре увеличился на 6,1%, из Азербайджана - на 18,5%

Азербайджан в январе-ноябре 2018 года посетили 2 млн 208,6 тыс. туристов из 195 стран, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 6,1%. Удельный вес туристов из РФ составил 31,1%, Грузии – 20,9%, Турции – 10,1%, Ирана – 8,6%, ОАЭ – 3,1%», - отметили в ведомстве.

При этом 65,7% туристов составили мужчины, 34,3% - женщины.

«Наибольший рост турпотока пришелся на страны Персидского залива. Так, число граждан Саудовской Аравии, посетивших Азербайджан, увеличилось в 2,2 раза, Бахрейна – 2,1 раза, Кувейта – 1,9 раза, Катара – 1,6 раза, Ирака – на 10,4%, Омана – 8,5%», - отметили в Госкомстате.

В тоже время, число граждан Ирана, посетивших Азербайджан в январе-ноябре текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 33,4%, из ОАЭ – 6,5%.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-ноябре 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,3% - до 971,3 тыс. человек.

Из стран ЕС Азербайджан посетили 106,5 тыс. человек (рост на 7,1%).

За отчетный период 57,1% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 41,9% - воздушным транспортом, 1% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 18,5% - до 4 млн 464,5 тыс. человек.

При этом 33,3% выезжали в Иран, 29,1% - Грузию, 18,9% - Россию, 12,6% - Турцию, 1,5% - Украину, 0,9% - ОАЭ.

"81,2% граждан Азербайджана в январе-ноябре 2018 году выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 18% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

Б.Рустамбеков