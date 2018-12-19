Еврокомиссия не станет вводить санкции против Италии в связи с ее бюджетом на 2019г

Европейская комиссия приняла решение не штрафовать Италию за превышение таргетируемого дефицита бюджета страны в 2019 году, заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис в соцсети Twitter.

Ранее по итогам длительных консультаций с Брюсселем бюджет Италии на 2019 год был скорректирован и теперь предусматривает дефицит на уровне чуть больше 2% ВВП по сравнению с первоначальными 2,4%, которые нарушали правила ЕС и могли привести к дисциплинарным мерам со стороны Еврокомиссии.

"Для того, чтобы найти решение по вопросу итальянского бюджета, потребовалось много усилий и длительные переговоры, - отметил В.Домбровскис. - Будем честны: решение не идеальное. Однако оно позволит избежать процедуры чрезмерного дефицита (Excessive Deficit Procedure, EDP) на данном этапе, если согласованные меры будут полностью реализованы".

Процедура EDP предусматривает штраф в размере до 0,2% ВВП за превышение установленного дефицита бюджета.

В ходе переговоров с Еврокомиссией правительство Италии было вынуждено снизить расходные статьи, связанные с введением базового дохода для безработных и беднейших слоев населения, а также снижением пенсионного возраста. В то же время правительство считает, что не отказалось от самих этих реформ.

"Я надеюсь, что это решение станет основой сбалансированной бюджетной и экономической политики в Италии. Стране срочно необходимо восстановить доверие к своей экономики, чтобы смягчить финансовые условия и поддержать инвестиции. В конечном счете это поддержит покупательную способность всех итальянцев", - заявил В.Домбровскис.

На данном решении доходность 10-летних итальянских госбондов упала на 18 базисных пунктов, до 2,75%, обновив минимум за три месяца. Итальянский фондовый индекс FTSE MIB подскочил на 1,6%.