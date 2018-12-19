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19.12.2018 17:10

Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана

Правительство Японии профинансирует проект строительства системы водоснабжения в селе Тюркенджил Лянкаранского района, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Японии в Баку.

«В ИВ Лянкаранского района с участием посла Японии в Азербайджане Теруюку Катори состоялось подписание договора по реализации проекта строительства системы водоснабжения в селе Тюркенджил», - отметили в посольстве.

По словам Т.Катори, проект направлен на обеспечение жителей села Тюркенджил высококачественной питьевой водой.

Проект будет реализован в рамках программы грантовой помощи японского правительства «Корни трав и безопасность человека».

Стоимость проекта составляет $89,131 тыс. Это уже пятый проект, реализуемый в Лянкаранском районе в рамках данной программы.

«В целом, в Азербайджане в рамках данной программы в сферах образования, здравоохранения, экологии, сельского хозяйства и культуры было реализовано 236 проектов на общую сумму $20 млн», - отметили в посольстве.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯПОНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГРАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]