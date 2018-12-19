Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана

Правительство Японии профинансирует проект строительства системы водоснабжения в селе Тюркенджил Лянкаранского района, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Японии в Баку.

«В ИВ Лянкаранского района с участием посла Японии в Азербайджане Теруюку Катори состоялось подписание договора по реализации проекта строительства системы водоснабжения в селе Тюркенджил», - отметили в посольстве.

По словам Т.Катори, проект направлен на обеспечение жителей села Тюркенджил высококачественной питьевой водой.

Проект будет реализован в рамках программы грантовой помощи японского правительства «Корни трав и безопасность человека».

Стоимость проекта составляет $89,131 тыс. Это уже пятый проект, реализуемый в Лянкаранском районе в рамках данной программы.

«В целом, в Азербайджане в рамках данной программы в сферах образования, здравоохранения, экологии, сельского хозяйства и культуры было реализовано 236 проектов на общую сумму $20 млн», - отметили в посольстве.

Р.Бабаев