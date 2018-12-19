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Регион 19.12.2018 17:11

Ереван не собирается закупать вооружения у США - Пашинян

Aрмения не рассматривает возможность приобретения американского оружия, заявил и.о. премьера республики Никол Пашинян.

"Да, приехал Болтон (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон - ИФ), предложил, было заявление... Мы конкретно сейчас не видим возможности", - сказал Н.Пашинян журналистам в среду.

В октябре текущего года в ходе визита в Ереван советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал армянское руководство отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского.

Ранее Н.Пашинян заявлял, что Армения может обсудить предложение о покупке американского вооружения, если поступит выгодное предложение. "Правительство не ограничено ничем. Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим", - сказал Н.Пашинян тогда журналистам.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]