В аэропортах Парижа возникли очереди на паспортном контроле из-за солидарности пограничников с полицейскими

Длинные очереди образовались в среду перед пунктами паспортного контроля в двух крупнейших аэропортах Парижа - Шарль-де-Голле и Орли, сообщает в среду радиостанция "Эроп-1".

Это вызвано решением французских пограничников, которые во Франции входят в состав национальной полиции, поддержать своих коллег, которые выражают недовольство условиями труда. Стремясь выразить протест, сотрудники погранслужбы в обоих аэропортах преднамеренно увеличили время проверки документов.

"Мы хотим показать, что мы не можем как следует выполнять нашу работу в ситуации (в условиях повышенных мер безопасности - ИФ), когда произошло нападение (в Страсбурге - ИФ) и когда мы должны тщательно проверять паспорта, а также базы данных лиц, которые представляют угрозы", - сказал помощник руководителя профсоюза полицейских "Альянс" Матье Раэль.

По его словам, для качественной проверки документов необходимо от полутора до двух минут, тогда как при нынешних условиях пограничники тратят в среднем 10-15 секунд на эту процедуру.

Ранее ряд профсоюзов полицейских призвал устроить забастовку 19 декабря и потребовать улучшения условий труда и вознаграждений. В частности, недовольство стражей порядка вызвано дежурствами по субботам из-за продолжающихся более месяца акций протеста "желтых жилетов".

Накануне французское правительство предложило выделить по 300 евро всем сотрудникам полиции, которые были задействованы в обеспечении порядка на субботних протестах "желтых жилетов".

20 декабря депутаты Национального собрания должны принять закон о бюджете на 2019 год, выделяемом на французские силы безопасности, в частности, полицию. Он предусматривает уменьшение на 62 млн евро средств, выделяемых на расходы национальной полиции.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводятся по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.