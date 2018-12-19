США могут смягчить ограничения на поездки в КНДР - СМИ

Вашингтон рассматривает возможность смягчить ограничения на поездки в Северную Корею, чтобы таким образом облегчить поставки гуманитарной помощи, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на спецпредставителя госдепа по вопросам КНДР Стивена Бигана.
"Я понимаю, что многие организации, занимающиеся гуманитарной помощью и работающие в КНДР, обеспокоены тем, что строгое соблюдение международных санкций периодически препятствует доставке гуманитарной помощи корейскому народу", - заявил С.Биган по прибытию на переговоры в Южную Корею.
По его словам, госсекретарь США Майк Помпео поручил ему оценить политику США по вопросам гуманитарной помощи, предоставляемой Северной Корее.
Американский дипломат отметил, что его переговоры с южнокорейскими властями будут посвящены совместной работе двух сторон, направленной на изучение того, как взаимодействовать с Северной Кореей "таким способом, который поможет нам продвинуться вперед и преодолеть 70 лет вражды".
Он также заявил, что в начале следующего года проведет заседание с представителями американских гуманитарных организаций, чтобы обсудить с ними, каким образом администрация США "сможет гарантировать доставку надлежащей помощи, в частности, в течение грядущей зимы".
"Мы также рассмотрим возможность путешествий в КНДР для американских граждан, которые едут с целью облегчения доставок помощи и обеспечения наблюдения (за этим процессом - ИФ) в соответствии с международными стандартами. Я хочу быть ясным - США и ООН продолжат пристально изучать просьбы об исключениях и лицензии за доставку помощи КНДР", - заявил сотрудник госдепартамента США.
Агентство отмечает, что США запретили своим гражданам путешествовать в КНДР после гибели студента Отто Уормбира спустя несколько дней после освобождения из-под стражи в КНДР.
В настоящее время С.Биган находится в Южной Корее с плановым визитом, который продлится до 22 декабря. Ожидается, что он встретится с замглавы МИД Южной Кореи, спецпредставителем по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.
Вместе с С.Биганом в Южную Корею направится американская делегация. На 21 декабря запланирована встреча рабочей группы представителей Белого дома, администрации президента Южной Кореи и министерства по делам объединения. Переговоры будут состоять из двух сессий, первая из которых будет посвящена вопросу денуклеаризации, а вторая - межкорейским отношениям.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»