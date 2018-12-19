Еврокомиссия подтвердила хакерскую атаку на переписку ЕС

Заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис подтвердил в среду, что был "предполагаемый взлом" системы связи ЕК.
"Мы относимся к этому серьезно, но мы не можем давать вам здесь комментарии о возможных утечках", - сказал зампред Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.
"В любом случае, ни одна страна, ни одна организация, ни один институт не являются непроницаемыми для подобного рода атак. Мы все противостоим такого рода вызовам. Конечно, мы укрепляем наши системы безопасности. Мы делаем так, чтобы они могли противостоять любой угрозе и атаке", - отметил зампред ЕК.
Как сообщалось, по данным газеты The New York Times, неизвестные хакеры на протяжении нескольких лет имели доступ к дипломатической переписке ЕС и скачали тысячи писем европейских дипломатов.
По сведениям издания, хакеры получили доступ к переписке через европейскую коммуникационную сеть COREU. Среди тем переписки были внешняя политика, пошлины и торговля, терроризм, миграция, описания различных встреч.
Среди взломанных данных были еженедельные отчеты из представительств ЕС в России, Косово, Сербии, Албании, Китае, США и на Украине, пишет газета.
В одной из внутренних переписок, по данным газеты, европейские дипломаты описывали прошедшую летом в Хельсинки встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "успешной - как минимум для Путина".
Еще в одном письме описывается встреча европейских официальных лиц с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой председатель КНР говорит о поведении Д.Трампа в отношении Пекина как о "травле", которой страна не поддастся.
В другом письме рассказывается о мнении украинского политика, который считает, что Крым стал "горячей зоной", в которой уже, может быть, разместили ядерные боеголовки". Газета отмечает, что американская сторона не обнаружила признаков размещения ядерных боеголовок в Крыму.
Также в переписке встречаются запросы на авторизацию финансирования экспорта в Иран и документы, в которых описываются подробности деятельности ЕС в 2018 году для поддержки экономических механизмов с Ираном.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»