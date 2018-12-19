Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0253 GBR   2.1519 TRY   0.3187

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.88 -1.32 Brent 59.61 -0.67

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Дек 23 Дек

Дальнее зарубежье 19.12.2018 21:50

Еврокомиссия подтвердила хакерскую атаку на переписку ЕС

Заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис подтвердил в среду, что был "предполагаемый взлом" системы связи ЕК.

"Мы относимся к этому серьезно, но мы не можем давать вам здесь комментарии о возможных утечках", - сказал зампред Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

"В любом случае, ни одна страна, ни одна организация, ни один институт не являются непроницаемыми для подобного рода атак. Мы все противостоим такого рода вызовам. Конечно, мы укрепляем наши системы безопасности. Мы делаем так, чтобы они могли противостоять любой угрозе и атаке", - отметил зампред ЕК.

Как сообщалось, по данным газеты The New York Times, неизвестные хакеры на протяжении нескольких лет имели доступ к дипломатической переписке ЕС и скачали тысячи писем европейских дипломатов.

По сведениям издания, хакеры получили доступ к переписке через европейскую коммуникационную сеть COREU. Среди тем переписки были внешняя политика, пошлины и торговля, терроризм, миграция, описания различных встреч.

Среди взломанных данных были еженедельные отчеты из представительств ЕС в России, Косово, Сербии, Албании, Китае, США и на Украине, пишет газета.

В одной из внутренних переписок, по данным газеты, европейские дипломаты описывали прошедшую летом в Хельсинки встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "успешной - как минимум для Путина".

Еще в одном письме описывается встреча европейских официальных лиц с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой председатель КНР говорит о поведении Д.Трампа в отношении Пекина как о "травле", которой страна не поддастся.

В другом письме рассказывается о мнении украинского политика, который считает, что Крым стал "горячей зоной", в которой уже, может быть, разместили ядерные боеголовки". Газета отмечает, что американская сторона не обнаружила признаков размещения ядерных боеголовок в Крыму.

Также в переписке встречаются запросы на авторизацию финансирования экспорта в Иран и документы, в которых описываются подробности деятельности ЕС в 2018 году для поддержки экономических механизмов с Ираном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ХАКЕРЫ, АТАКА, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]