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Дальнее зарубежье 19.12.2018 17:44

Три человека пострадали при нападении вооруженного мачете человека в Лондоне

Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона, сообщает в среду газета The Telegraph.

В результате атаки пострадали три человека, однако их жизни ничего не угрожает.

Стражи порядка задержали нападавшего. В полиции отметили, что не связывают атаку с терроризмом.

"Район по-прежнему оцеплен, расследования продолжаются", - сказал представитель Скотленд-Ярда.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]