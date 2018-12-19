Три человека пострадали при нападении вооруженного мачете человека в Лондоне

Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона, сообщает в среду газета The Telegraph.
В результате атаки пострадали три человека, однако их жизни ничего не угрожает.
Стражи порядка задержали нападавшего. В полиции отметили, что не связывают атаку с терроризмом.
"Район по-прежнему оцеплен, расследования продолжаются", - сказал представитель Скотленд-Ярда.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»