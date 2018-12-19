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Дальнее зарубежье 19.12.2018 17:55

Пентагон собирается полностью вывести войска из северо-восточной Сирии - СМИ

Военное командование США готовятся вывести свои войска из северо-восточной Сирии, сообщила в среду газета "Уолл-стрит джорнэл", ссылаясь на информированные источники.

По их данным, американские военные представители начали информировать партнеров в северо-восточной Сирии о своих планах немедленно начать вывод американских войск из региона, где они пытаются завершить кампанию против Исламского государства (запрещенная в РФ террористическая организация).

Как отмечает издание, этот шаг последовал за телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пригрозил начать нападение на курдских партнеров Соединенных Штатов в Сирии.

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Тэги: США, ВОЙСКА, СИРИЯ, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]