Пентагон собирается полностью вывести войска из северо-восточной Сирии - СМИ

Военное командование США готовятся вывести свои войска из северо-восточной Сирии, сообщила в среду газета "Уолл-стрит джорнэл", ссылаясь на информированные источники.

По их данным, американские военные представители начали информировать партнеров в северо-восточной Сирии о своих планах немедленно начать вывод американских войск из региона, где они пытаются завершить кампанию против Исламского государства (запрещенная в РФ террористическая организация).

Как отмечает издание, этот шаг последовал за телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пригрозил начать нападение на курдских партнеров Соединенных Штатов в Сирии.