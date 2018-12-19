Производители семян и саженцев в Азербайджане получат субсидий на 5,4 млн манатов

Производители семян и саженцев из 34 районов Азербайджана получат субсидий на общую сумму 5 млн 409,386 тыс. манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«В министерстве сельского хозяйства прошло очередное заседание экспертного совета по выдаче субсидий производителям семян и саженцев. На основании документов, полученных из 34 районных комиссий, принято решение выделить субсидии в размере 5 млн 409,386 тыс. манатов», - отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Азербайджана в 2007 году утвердил правила выдачи субсидий хозяйствам, занимающимся производством семян и саженцев.

А.Мамедов