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СНГ 19.12.2018 18:15

Минобороны под новое место базирования Каспийской флотилии выделена акватория в Махачкале - распоряжение правительства РФ

Российскому военному ведомству на 20 лет предоставлена в обособленное водопользование часть Сухогрузной гавани Каспийского моря.

Соответствующее распоряжение правительства РФ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, использовать эту часть акватории Каспия можно "исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Предписывается "исключение возможности использования водного объекта юридическими или физическими лицами для иных целей (в том числе рекреации, рыболовства и осуществления аквакультуры (рыболовства))".

В октябре замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в Сухогрузной гавани в Махачкале "до конца текущего года планируется завершить строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии (КФл)".

Для размещения корабельно-катерного и судового состава в Махачкале ведется поэтапное строительство причалов и гидротехнических сооружений, в том числе объектов обеспечивающих жизнедеятельность, цитировала Т.Иванова пресс-служба Минобороны РФ.

2 апреля 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о переводе КФл из Астрахани в Каспийск. Планируется, что Минобороны РФ завершит строительство военно-морской базы в Дагестане в течение 2018-2020 годов.

КФл - старейшее оперативное объединение Военно-морского флота России. Она была создана в 1722 году императором Петром Первым. Сегодня в составе флотилии более 70 различных надводных кораблей, поисково-спасательные суда, части береговых войск, авиацию, а также части специального, технического и других видов обеспечения. Свыше 85% техники и вооружения - современные образцы.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ФЛОТИЛИЯ, ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]