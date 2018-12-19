Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 23 млн. манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Габала, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.

Средства «Азерсу» получит в рамках государственных капвложений, предусмотренных госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Б.Рустамбеков