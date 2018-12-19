Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 23 млн. манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Габала, сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.
Средства «Азерсу» получит в рамках государственных капвложений, предусмотренных госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»