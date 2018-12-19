Малообеспеченные семьи на новогодние праздники получат матпомощь в 100 манатов

Президент Азербайджана распорядился о выделении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, каждой семье получающей социальную помощь, в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и праздником Нового года, выделена единовременная материальная помощь в размере 100 манатов.
Для обеспечения выдачи материальной помощи из средств адресной государственной помощи и социальных пособий предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год, будет выделено 5 млн манатов.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев принял в Баку врио губернатора Астраханской области
Азербайджан присоединился к Многостороннему соглашению о создании центра для стран, не имеющих выхода к морю
В Азербайджане до 2024г построят новую тюрьму в пос. Умбаку, пенитенциарные комплексы в Гяндже и Ленкорани
Цены на нефть растут на данных о запасах топлива в США, Brent торгуется у $57,3 за баррель
Производители семян и саженцев в Азербайджане получат субсидий на 5,4 млн манатов
Саудовская Аравия уверена, что страны ОПЕК+ в апреле продлят сделку по снижению добычи нефти
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
Новый вид червя назвали почти как президента США - "donaldtrumpi"
Секретарь СНБО Украины допустил возможность уничтожения любого моста и корабля в Азово-Черноморском регионе
Около 40 сенаторов США предложат резолюцию против "Северного потока-2"
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В центре Баку открылся новый концептуальный магазин Bakcell
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»