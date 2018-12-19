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Социум 19.12.2018 18:55

Малообеспеченные семьи на новогодние праздники получат матпомощь в 100 манатов

Президент Азербайджана распорядился о выделении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, каждой семье получающей социальную помощь, в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и праздником Нового года, выделена единовременная материальная помощь в размере 100 манатов.

Для обеспечения выдачи материальной помощи из средств адресной государственной помощи и социальных пособий предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год, будет выделено 5 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, МАТПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]