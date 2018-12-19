Британская компания EnviroBuild назвала найденный вид червя именем президента США Дональда Трампа, сообщает в среду американский телеканал CNN.
"После того, как мы увидели сходство ранее неизвестного существа и лидера (США - ИФ), мы не могли устоять перед тем, чтобы купить права на такое его наименование", - сказал один из основателей компании Айден Белл.
"Поскольку donaldtrumpi - земноводное, он особенно чувствителен к климатическим изменениям и находится под угрозой вымирания"", - подчеркнул А.Белл.
CNN отмечает, что Д.Трамп известен своим скептическим настроем к изменениям климата.
Новый вид земноводного червя проводит большую часть времени под землей, утратив конечности в результате эволюции 60 млн лет назад, отмечает телеканал.
Компания EnviroBuild выиграла аукцион и заплатила $25 тыс. за то, чтобы дать имя открытому виду червя.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»