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Дальнее зарубежье 19.12.2018 23:45

Новый вид червя назвали почти как президента США - "donaldtrumpi"

Британская компания EnviroBuild назвала найденный вид червя именем президента США Дональда Трампа, сообщает в среду американский телеканал CNN.

"После того, как мы увидели сходство ранее неизвестного существа и лидера (США - ИФ), мы не могли устоять перед тем, чтобы купить права на такое его наименование", - сказал один из основателей компании Айден Белл.

"Поскольку donaldtrumpi - земноводное, он особенно чувствителен к климатическим изменениям и находится под угрозой вымирания"", - подчеркнул А.Белл.

CNN отмечает, что Д.Трамп известен своим скептическим настроем к изменениям климата.

Новый вид земноводного червя проводит большую часть времени под землей, утратив конечности в результате эволюции 60 млн лет назад, отмечает телеканал.

Компания EnviroBuild выиграла аукцион и заплатила $25 тыс. за то, чтобы дать имя открытому виду червя.

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Тэги: США, ЧЕРВЬ, ТРАМП, ИМЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]