Власти США разрабатывают планы по "полному" и "быстрому" выводу американского контингента из Сирии, сообщает в среду телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
По словам источника, решение о начале таких мероприятий принял президент США Дональд Трамп.
Телеканал напоминает, что контингент США в Сирии составляет примерно 2 тыс. человек, в основном его военнослужащие заняты тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой ИГ.
В воскресенье глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал мнение, что Д.Трамп в данный момент изучает возможность свернуть американское присутствие в Сирии.
Накануне спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США отказались от требования отставки президента Сирии Башара Асада как условия для урегулирования сирийского конфликта.
"Мы бы хотели видеть принципиально иной режим в Сирии. Но это - не смена режима, мы не пытаемся избавиться от Асада", - сказал Д.Джеффри, выступая в Атлантическом совете Вашингтона.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»