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Происшествия 19.12.2018 19:27

Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле, пострадали 20 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом в Барнауле увеличилось до 20 человек, сообщает ГИБДД РФ.

"Число пострадавших увеличилось до 20", - сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что авария произошла в 17:25 в Барнауле. Автобус следовал по городскому маршруту и перевозил около 100 пассажиров. Водитель не удержал автобус на дороге, съехал с нее и врезался в препятствие.

Отмечается, что за рулем находился 26-летний водитель со стажем в полгода. Сначала было известно о девяти пострадавших.

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Тэги: РОССИЯ, БАРНАУЛ, АВТОБУС, ДТП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]