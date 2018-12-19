Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле, пострадали 20 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом в Барнауле увеличилось до 20 человек, сообщает ГИБДД РФ.
"Число пострадавших увеличилось до 20", - сказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что авария произошла в 17:25 в Барнауле. Автобус следовал по городскому маршруту и перевозил около 100 пассажиров. Водитель не удержал автобус на дороге, съехал с нее и врезался в препятствие.
Отмечается, что за рулем находился 26-летний водитель со стажем в полгода. Сначала было известно о девяти пострадавших.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»