Секретарь СНБО Украины допустил возможность уничтожения любого моста и корабля в Азово-Черноморском регионе

Украина усилит береговую оборону Черного и Азовского побережья, для чего привлечет новые и модернизированные ракетные комплексы, утверждает секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.
"Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране на расстоянии в 300 км, даже если он расположен в порту базирования", - заявил секретарь СНБО в интервью BBC News Украина, обнародованном в среду.
По его словам, "не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, очень разрекламированный".
"Агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерного группировки ВМС в Азовском море", - заявил А.Турчинов.
Он подчеркнул, что Украина должна доказать всему миру, что не потеряла своих позиций в Азовском море, и что в нем действует международное право и в его акватории могут находиться как украинские, так и иностранные корабли.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»