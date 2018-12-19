Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0253 GBR   2.1519 TRY   0.3187

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.88 -1.32 Brent 59.61 -0.67

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Дек 23 Дек

Регион 19.12.2018 23:30

Секретарь СНБО Украины допустил возможность уничтожения любого моста и корабля в Азово-Черноморском регионе

Украина усилит береговую оборону Черного и Азовского побережья, для чего привлечет новые и модернизированные ракетные комплексы, утверждает секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране на расстоянии в 300 км, даже если он расположен в порту базирования", - заявил секретарь СНБО в интервью BBC News Украина, обнародованном в среду.

По его словам, "не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, очень разрекламированный".

"Агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерного группировки ВМС в Азовском море", - заявил А.Турчинов.

Он подчеркнул, что Украина должна доказать всему миру, что не потеряла своих позиций в Азовском море, и что в нем действует международное право и в его акватории могут находиться как украинские, так и иностранные корабли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВМС, АЗОВ, РОССИЯ


Похожие новости


Украинские военные суда продолжат проходить через Керченский пролив, иначе страна потеряет Азовское море - глава Минобороны Порошенко назначил и.о.главой ВМС Украины Игоря Воронченко Украинские ВМС станут непобедимыми на Черном море - президент Порошенко Украинский и американский корабли отработали в Черном море взаимодействие по стандартам НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]