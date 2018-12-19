Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0253 GBR   2.1519 TRY   0.3187

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.88 -1.32 Brent 59.61 -0.67

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Дек 23 Дек

ТЭК 19.12.2018 19:48

Цены на нефть растут на данных о запасах топлива в США, Brent торгуется у $57,3 за баррель

Нефть эталонных марок активно восстанавливается в цене в ходе торгов в среду на данных о запасах топлива в США.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:39 увеличилась на $1,04 - до $57,3 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,26, до $47,50 за баррель.

Накануне Brent рухнула в цене на 5,6%, WTI - на 7,3%.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тыс. баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 1,77 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 4,24 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе подскочили на 1,09 млн баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 млн баррелей в сутки. Нефтяной импорт повысился на 30 тыс. баррелей в сутки, до 7,42 млн б/с, экспорт увеличился на 51 тыс. б/с., до 2,325 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть резко дешевеет после заседания ФРС, Brent опустилась до $56,2 за баррель Нефть стабилизируется после обвала более чем на $3, Brent поднялась до $56,4 Нефть продолжает падение , Brent опустилась до $58,8 Цены на нефть перешли к снижению на сигналах роста запасов в Кушинге, WTI теряет 1,3% Цены на нефть вяло повышаются, Brent у $60,4 за баррель Цена нефти снижается утром в пятницу после роста накануне, Brent торгуется у $61,1 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]