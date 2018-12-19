Примерно 40 американских сенаторов в среду внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток-2" и требующую предпринять действия против "российской агрессии" в Черном море, сообщает издание The Hill со ссылкой на копию документа.

Согласно тексту резолюции, сенаторы "призывают свернуть (проект - ИФ) газопровода ввиду того, что он несет угрозу энергетической безопасности Европы, а также призывают Российскую Федерацию гарантировать свободу навигации в Керченском проливе".

"Соединенным Штатам и их союзникам необходимо быстро, посредством веских и решительных действий противодействовать российской военной агрессии в Керченском проливе", - отмечется в резолюции.

Кроме этого, в ней содержится призыв непосредственно к президенту США Дональду Трампу работать с Конгрессом и американскими союзниками "для сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии". Также сенаторы призывают президента обеспечивать свободу навигации в акватории Черного моря, укреплять военный потенциал Украины, в том числе предоставляя ей дополнительную помощь для обеспечения безопасности.

Ранее в декабре Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток-2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу.

Документ, принятый в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северныйпоток-2".

Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении "Северного потока-2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

Кроме этого, Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой, в том числе, содержался призыв заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2".

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция США по "Северному потоку-2" является неприемлемой, а Вашингтон пытается помешать реализации сугубо коммерческого проекта.

"Это последовательная линия, мы не считаем ее правильной и приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта", - сказал он журналистам.