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Дальнее зарубежье 19.12.2018 23:11

Около 40 сенаторов США предложат резолюцию против "Северного потока-2"

Примерно 40 американских сенаторов в среду внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток-2" и требующую предпринять действия против "российской агрессии" в Черном море, сообщает издание The Hill со ссылкой на копию документа.

Согласно тексту резолюции, сенаторы "призывают свернуть (проект - ИФ) газопровода ввиду того, что он несет угрозу энергетической безопасности Европы, а также призывают Российскую Федерацию гарантировать свободу навигации в Керченском проливе".

"Соединенным Штатам и их союзникам необходимо быстро, посредством веских и решительных действий противодействовать российской военной агрессии в Керченском проливе", - отмечется в резолюции.

Кроме этого, в ней содержится призыв непосредственно к президенту США Дональду Трампу работать с Конгрессом и американскими союзниками "для сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии". Также сенаторы призывают президента обеспечивать свободу навигации в акватории Черного моря, укреплять военный потенциал Украины, в том числе предоставляя ей дополнительную помощь для обеспечения безопасности.

Ранее в декабре Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток-2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу.

Документ, принятый в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северныйпоток-2".

Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении "Северного потока-2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

Кроме этого, Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой, в том числе, содержался призыв заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2".

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция США по "Северному потоку-2" является неприемлемой, а Вашингтон пытается помешать реализации сугубо коммерческого проекта.

"Это последовательная линия, мы не считаем ее правильной и приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта", - сказал он журналистам.

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Тэги: США, СЕНАТ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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