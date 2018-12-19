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Дальнее зарубежье 19.12.2018 22:30

США приступили к выводу войск из Сирии - Белый дом

США в рамках перехода к новой фазе кампании против группировки "Исламское государство" начали вывод контингента из Сирии, говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

"Пять лет назад ИГ была очень сильной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты одержали победу над халифатом. Эти победы над ИГ не означают конца глобальной коалиции (против ИГ - ИФ) или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой в то время, как мы переходим к следующей фазе этой кампании", - отмечается в заявлении.

"Соединенные Штаты и их союзники готовы вновь, на любом уровне, защищать американские интересы, где это необходимо; и мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламистских террористов территории, финансирования, поддержки, а также любых способов просочиться через наши границы", - подчеркнула С.Сандерс.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил о разгроме сил ИГ в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.

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Тэги: США, СИРИЯ, ВЫВОД, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]