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Дальнее зарубежье 20.12.2018 09:31

Борьба международной коалиции с ИГ должна продолжаться - МИД Великобритании

Международная коалиция добилась значительных успехов в борьбе с ИГ , но заканчивать эту деятельность нельзя, следует из заявления МИДа Великобритании в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о победе над террористами в Сирии.

"Международная коалиция против ИГ добилась огромного прогресса. С начала военных операций коалиция и ее партнеры в Сирии и Ираке отбили большую часть территории, контролировавшейся ИГ, и в последние дни были достигнуты важные успехи в последнем районе Восточной Сирии, который оккупировало ИГ", - отмечается в заявлении представителя министерства иностранных дел.

"Но многое еще предстоит сделать, и мы не должны упускать из виду угрозу, которую они представляют. Даже без территории ИГ останется угрозой", - говорится в сообщении.

Как отмечает представитель МИД, США дали понять, что события в Сирии не означают окончания работы международной коалиции.

"Мы по-прежнему преданы международной коалиции и кампании по лишению ИГ территории и обеспечению окончательного поражения организации, и будем работать с нашими региональными партнерами в Сирии и за ее пределами", - следует из заявления.

Представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что Великобритания намерена продолжать обсуждение путей достижения вышеназванных целей с партнерами по коалиции, включая США.

По его словам, "правительство будет и впредь делать все необходимое для защиты британского народа, наших союзников и партнеров".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СИРИЯ, ТРАМП, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]