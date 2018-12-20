Борьба международной коалиции с ИГ должна продолжаться - МИД Великобритании

Международная коалиция добилась значительных успехов в борьбе с ИГ , но заканчивать эту деятельность нельзя, следует из заявления МИДа Великобритании в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о победе над террористами в Сирии.
"Международная коалиция против ИГ добилась огромного прогресса. С начала военных операций коалиция и ее партнеры в Сирии и Ираке отбили большую часть территории, контролировавшейся ИГ, и в последние дни были достигнуты важные успехи в последнем районе Восточной Сирии, который оккупировало ИГ", - отмечается в заявлении представителя министерства иностранных дел.
"Но многое еще предстоит сделать, и мы не должны упускать из виду угрозу, которую они представляют. Даже без территории ИГ останется угрозой", - говорится в сообщении.
Как отмечает представитель МИД, США дали понять, что события в Сирии не означают окончания работы международной коалиции.
"Мы по-прежнему преданы международной коалиции и кампании по лишению ИГ территории и обеспечению окончательного поражения организации, и будем работать с нашими региональными партнерами в Сирии и за ее пределами", - следует из заявления.
Представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что Великобритания намерена продолжать обсуждение путей достижения вышеназванных целей с партнерами по коалиции, включая США.
По его словам, "правительство будет и впредь делать все необходимое для защиты британского народа, наших союзников и партнеров".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»