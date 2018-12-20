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Регион 20.12.2018 09:12

Албания выслала двух иранских дипломатов, включая посла Ирана

Албанские власти объявили о высылке из страны посла Ирана и еще одного из дипломатов, обвинив их в попытках "подорвать национальную безопасность" Албании.

Это решение приветствовал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Премьер-министр (Албании - ИФ) Эди Рама только что выслал иранского посла, что является сигналом для лидеров Ирана о том, что осуществляемая ими поддержка терроризма нетерпима", - написал он в своем "Твиттере".

Чиновник добавил: "Мы поддерживаем премьер-министра Раму и весь албанский народ, которые противостоят безрассудному поведению Ирана в Европе и по всему миру".

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Тэги: АЛБАНИЯ, ИРАН, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]