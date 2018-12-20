Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 декабря ЦБА установил 1,9355 манат/1EUR (19 декабря - 1,9349 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 декабря сохранил 0,0253 манат/1RUB.

Н. Аббасова