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Дальнее зарубежье 20.12.2018 15:44

Дублин озвучил свои опасения в случае Brexit без соглашения

Власти Ирландии полагают, что в случае "жесткого" выхода Великобритании из ЕС без соглашения, в республике могут пострадать экономика и сфера безопасности, сообщает в четверг газета The Guardian.

Ирландское правительство в среду вечером опубликовало 131-страничный документ, в котором говорится, что Brexit без соглашения "серьезно повлияет" на сферу безопасности. Также Ирландия "ощутимо пострадает" от "неблагоприятных экономических и социальных последствий" Brexit.

Так, говоря о сфере безопасности, Дублин выражает опасения, что без соглашения Великобритания потеряет доступ к европейским базам ДНК, отпечатков пальцев и другим данным, что затруднит работу между двумя странами.

Ухудшение экономической ситуации в Великобритании в случае "жесткого" Brexit может негативно повлиять на экспорт, говорится в документе.

Также правительство Ирландии ожидает "значительных проблем" в вопросе прав граждан, свободы передвижения и сфере занятости.

"Ирландское правительство будет работать с британским руководством как одна из 27 стран ЕС, а также как сосед и близкий друг, чтобы попытаться минимизировать экономические и социальные негативные последствия", - отмечают авторы документа.

В Великобритании, в свою очередь, считают, что отсутствие соглашения с ЕС по Brexit может стать поводом для проведения повторного референдума по этому вопросу.

Так, министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд, которую британские СМИ считают одной из вероятных претенденток на пост премьер-министра в случае ухода Т.Мэй, заявила, что второй референдум по Brexit может стать "оправданным" выбором в случае, если переговоры в парламенте по Brexit не увенчаются успехом. В то же время она заявила, что сама не поддерживает повторное голосование.

"Я говорила, что я не хочу референдума в целом, но если парламент не сможет достичь консенсуса, я считаю, что, может быть, появится оправдание для него", - сказала она в интервью телеканалу ITV.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, BREXIT, ПРОГНОЗ, НЕГАТИВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]