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Дальнее зарубежье 20.12.2018 14:10

Франция пока оставляет своих военных в Сирии - министр

Французские военнослужащие пока остаются в Сирии для проведения операций, заявила министр по европейским делам Натали Луазо.

"Пока что мы остаемся в Сирии", - заявила она в эфире французского телевидения в четверг.

В минувшую среду США объявили о начале вывода своего контингента с сирийской территории.

Французские военнослужащие, участвующие в возглавляемой США коалиции против группировки ИГ (запрещена в РФ), также присутствуют в Сирии. В Париже не сообщают подробности о численности этого контингента. Предполагается, что он очень небольшой.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]