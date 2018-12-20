Франция пока оставляет своих военных в Сирии - министр

Французские военнослужащие пока остаются в Сирии для проведения операций, заявила министр по европейским делам Натали Луазо.

"Пока что мы остаемся в Сирии", - заявила она в эфире французского телевидения в четверг.

В минувшую среду США объявили о начале вывода своего контингента с сирийской территории.

Французские военнослужащие, участвующие в возглавляемой США коалиции против группировки ИГ (запрещена в РФ), также присутствуют в Сирии. В Париже не сообщают подробности о численности этого контингента. Предполагается, что он очень небольшой.