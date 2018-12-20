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Дальнее зарубежье 20.12.2018 14:31

Россия пытается помочь в урегулировании ситуации между ХАМАС и ФАТХ - СМИ

Россия намерена сыграть роль посредника в урегулировании разногласий между палестинским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, и политической организацией ФАТХ на Западном берегу реки Иордан, сообщает израильское телевидение со ссылкой на арабские СМИ.

По их данным, Россия уведомила все заинтересованные стороны, включая Израиль, об усилиях, направленных на то, чтобы положить конец разногласиям между двумя крупнейшими палестинскими движениями. Именно поэтому лидер ХАМАС Исмаил Хания был приглашен посетить Москву.

Ранее сообщалось, что глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, как ожидается, прибудет в четверг в Москву, где на пятницу у него запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Накануне Израиль выразил России протест в связи с приглашением в Москву главы Политбюро радикальной палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании.

В конце прошлой недели И.Хания заявил о готовности встретиться с главой Палестинской национальной администрации М.Аббасом.

"Я готов встретиться с братом Абу Мазеном (Махмудом Аббасом) в Газе, в Каире или где-либо, чтобы организовать большую встречу палестинских лидеров", - заявил он, выступая в секторе Газа на массовой демонстрации по случаю 31-летия со дня образования ХАМАС.

В последний раз И.Хания и М.Аббас, являющийся также лидером организации ФАТХ, встречались в октябре 2016 года в Катаре.

Группировка ХАМАС в июле 2007 года взяла под контроль сектор Газа в ходе военного конфликта с палестинским движением ФАТХ. На Западном берегу реки Иордан власть удержали Махмуд Аббас и его сторонники. Затем стороны несколько раз заключали перемирие.

Движение ХАМАС признано террористическим Израилем, Канадой, США, Японией, ЕС, оно также запрещено в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан. Руководители этой группировки неоднократно посещали Москву.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, РОССИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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