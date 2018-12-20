Беларусь продолжит укреплять независимость и суверенитет - глава МИД

Белоруссия продолжит курс на укрепление независимости и суверенитета, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Беларусь должна оставаться независимым государством. Об этом суверенитете мы мечтали на протяжении многих веков и должны дальше работать над укреплением независимости и территориальной целостности государства", - сказал В.Макей журналистам в Минске в четверг, комментируя слова главы правительства РФ Дмитрия Медведева о "более углубленной интеграции".

Его слова приводит госагентство БелТА.

"Укрепление независимости и территориальной целостности являются сегодня одним из основных, основополагающих вопросов, и об этом мы должны думать денно и нощно", - подчеркнул министр.

Говоря о развитии отношений с Россией, министр подчеркнул, что этот курс выработан главой государства и "этим установкам будем следовать".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на прошедшем 13 декабря в Бресте заседании Союзного Совмина озвучил новую позицию российской стороны, которая предусматривает готовность Минска к "глубокой интеграции" перед решением о предоставлении со стороны РФ дальнейших преференций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расценил такую позицию как угрозу суверенитету Белоруссии. "Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда", - сказал он 14 декабря на пресс-конференции для российских СМИ в Минске.