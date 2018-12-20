Суд в Грузии арестовал одного из лидеров оппозиционной партии за сопротивление полиции

Суд в Груджаани принял решение о взятии под стражу одного из лидеров грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе по обвинениям в сопротивлении полиции и нападении на полицейского 16 декабря у села Велисцихе Гурджаанского района (Кахетия).
Во время судебного заседания в Гурджаани у здания суда собрались около 200 сторонников оппозиции. Полиция окружила здание плотным кольцом, сообщили местные СМИ.
"Решение суда является политически мотивированным. Нынешние власти продолжают борьбу с оппозицией, но эта борьба закончится их поражением", - заявил в Гурджаани журналистам один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты страны от "Единого национального движения" Григол Вашадзе.
Он сообщил, что это решение суда будет оспорено в апелляционном суде, акции оппозиции продолжаться.
Со своей стороны председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя решение суда, заявил, что никому не позволительно оскорблять полицейского.
"Таким деструктивным действиям необходим ответ в рамках закона", - сказал И.Кобахидзе.
16 декабря сотрудники полиции остановили у села Велисцихе автоколонну с оппозиционерами, направляющимися в город Телава, где в тот день прошла инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишивли. На требования полиции продолжить движение в Телави по другому маршруту оппозиционеры ответили попытками освободить дорогу. Одним из активистов стычек с полицейскими был Д.Киркитадзе. На следующий день он был задержан.
Всего полиция задержала пятерых участников беспорядков, произошедших 16 декабря в регионе Кахетия, двое из них являются сторонниками действующей партии "Грузинская мечта".
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