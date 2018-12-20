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Регион 20.12.2018 15:01

Суд в Грузии арестовал одного из лидеров оппозиционной партии за сопротивление полиции

Суд в Груджаани принял решение о взятии под стражу одного из лидеров грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе по обвинениям в сопротивлении полиции и нападении на полицейского 16 декабря у села Велисцихе Гурджаанского района (Кахетия).

Во время судебного заседания в Гурджаани у здания суда собрались около 200 сторонников оппозиции. Полиция окружила здание плотным кольцом, сообщили местные СМИ.

"Решение суда является политически мотивированным. Нынешние власти продолжают борьбу с оппозицией, но эта борьба закончится их поражением", - заявил в Гурджаани журналистам один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты страны от "Единого национального движения" Григол Вашадзе.

Он сообщил, что это решение суда будет оспорено в апелляционном суде, акции оппозиции продолжаться.

Со своей стороны председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя решение суда, заявил, что никому не позволительно оскорблять полицейского.

"Таким деструктивным действиям необходим ответ в рамках закона", - сказал И.Кобахидзе.

16 декабря сотрудники полиции остановили у села Велисцихе автоколонну с оппозиционерами, направляющимися в город Телава, где в тот день прошла инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишивли. На требования полиции продолжить движение в Телави по другому маршруту оппозиционеры ответили попытками освободить дорогу. Одним из активистов стычек с полицейскими был Д.Киркитадзе. На следующий день он был задержан.

Всего полиция задержала пятерых участников беспорядков, произошедших 16 декабря в регионе Кахетия, двое из них являются сторонниками действующей партии "Грузинская мечта".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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