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Финансы 20.12.2018 13:48

В Азербайджане установлены сроки и лимиты при выдаче льготных агрокредитов

В Азербайджане утвержден порядок использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил соответствующие правила.

Согласно правилам, средства агентства могут быть использованы на финансирование проектов, направленных на совершенствования производства, переработки, хранения и продажи сельхозпродукции, инновационных проектов по агроразвитию регионов, проектов, направленных на улучшение производственных средств, а также на финансирование их льготной продажи и лизинга, проектов развития животноводства.

Кроме этого средства агентства могут быть направлены на финансирование пилотных проектов министерства сельского хозяйства.

Правила также определяют максимальный лимит кредитной линии, предоставляемой для каждой уполномоченной организации Агентства - 5 млн манатов. Остаток общей суммы, привлеченной банком не должен превышать его совокупный капитал, а для НБКО этот лимит установлен в размере уставного капитала.

Также определены размеры, сроки и проценты по льготным кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства.

В частности, кредиты, выдаваемые агентством будут делиться на микрокредиты (до 5 тыс. манатов), небольшие (от 5 тыс. до 30 тыс. манатов), средние (от 30 тыс. до 100 тыс. манатов) и крупные (от 100 тыс. до 200 тыс. манатов). В отдельную группу выделены кредиты на закупку агротехники – их максимальный размер установлен в 1 млн. манатов.

Микрокредиты будут выдаваться на срок до 2 лет, небольшие и средние кредиты –до 3 лет, крупные кредиты – до 5 лет. Льготный срок по кредитам составит до 12, до 18 и до 24 месяцев соответственно.

Агентство будет предоставлять кредиты уполномоченным организациям по 2% годовых. Процентная ставка для предпринимателей же не должна превышать 7% годовых.

Кроме того в документе определены правила финансирования льгот, применяемых к продаже и лизингу агротехники, а также порядок проведения мониторингов и оценок.

А.Мамедов

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Тэги: АПК, КРЕДИТЫ, ПОРЯДОК


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