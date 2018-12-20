В Азербайджане установлены сроки и лимиты при выдаче льготных агрокредитов

В Азербайджане утвержден порядок использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил соответствующие правила.
Согласно правилам, средства агентства могут быть использованы на финансирование проектов, направленных на совершенствования производства, переработки, хранения и продажи сельхозпродукции, инновационных проектов по агроразвитию регионов, проектов, направленных на улучшение производственных средств, а также на финансирование их льготной продажи и лизинга, проектов развития животноводства.
Кроме этого средства агентства могут быть направлены на финансирование пилотных проектов министерства сельского хозяйства.
Правила также определяют максимальный лимит кредитной линии, предоставляемой для каждой уполномоченной организации Агентства - 5 млн манатов. Остаток общей суммы, привлеченной банком не должен превышать его совокупный капитал, а для НБКО этот лимит установлен в размере уставного капитала.
Также определены размеры, сроки и проценты по льготным кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства.
В частности, кредиты, выдаваемые агентством будут делиться на микрокредиты (до 5 тыс. манатов), небольшие (от 5 тыс. до 30 тыс. манатов), средние (от 30 тыс. до 100 тыс. манатов) и крупные (от 100 тыс. до 200 тыс. манатов). В отдельную группу выделены кредиты на закупку агротехники – их максимальный размер установлен в 1 млн. манатов.
Микрокредиты будут выдаваться на срок до 2 лет, небольшие и средние кредиты –до 3 лет, крупные кредиты – до 5 лет. Льготный срок по кредитам составит до 12, до 18 и до 24 месяцев соответственно.
Агентство будет предоставлять кредиты уполномоченным организациям по 2% годовых. Процентная ставка для предпринимателей же не должна превышать 7% годовых.
Кроме того в документе определены правила финансирования льгот, применяемых к продаже и лизингу агротехники, а также порядок проведения мониторингов и оценок.
А.Мамедов
Азербайджанская община Нагорного Карабаха избрала нового председателя
Азербайджан и Турция проведут в 2019 году в Баку заседание военного диалога высокого уровня
Азербайджан и ООН в 2019г начнут переговоры по обновлению рамочного соглашения по партнерству - МИД
Азербайджанский и астраханский вузы договорились о сотрудничестве
Сборная Азербайджана завершила 2018 год на 107 месте в рейтинге ФИФА
В Баку задержаны фальшивомонетчики, которые пытались сбыть 42 тыс. евро
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Британский медиарегулятор считает, что RT нарушил правила вещания
США, воюя с ИГ, делали работу России, Ирана и Сирии - Трамп
Командиры курдских группировок в Сирии обсудили план действий в условиях вывода войск США
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика - самый активный банк, в проведении социальных и образовательных проектов.
В центре Баку открылся новый концептуальный магазин Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»