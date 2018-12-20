Понижение порога применения ядерного оружия может привести к глобальной катастрофе - Путин

Тенденция понижения порога применения ядерного оружия в мире чревата ядерной катастрофой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Существует тенденция понижения порога применения (ядерного оружия - ИФ). Есть идеи создать ядерные заряды малой мощности. Это уже не глобальное, а тактическое применение", - сказал президент РФ в ходе своей большой пресс-конференции.
"Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе", - добавил он.
В.Путин рассказал, что вторая тенденция - это применение баллистических ракет в неядерном исполнении. "Правда, американские партнеры вроде бы от этого отказались, но идея сама существует", - сказал президент.
По мнению В.Путина, подобные идеи находятся на грани ошибки. "Это ужасно, до этого нельзя доводить. Но, тем не менее, такая идея использования баллистических ракет в неядерном исполнении существует", - сказал президент.
"Все это очень опасная вещь", - сказал В.Путин.
Президент РФ выразил надежду, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы ничего не доводить до крайностей.
Азербайджанская община Нагорного Карабаха избрала нового председателя
Азербайджан и Турция проведут в 2019 году в Баку заседание военного диалога высокого уровня
Азербайджан и ООН в 2019г начнут переговоры по обновлению рамочного соглашения по партнерству - МИД
Страховщики в Азербайджане в январе-ноябре 2018г увеличили премии по ОСАГО на 2%
Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в январе-ноябре увеличились на 2,5%
SOCAR и BP могут создать СП для строительства в Турции нового нефтехимического комплекса
Азербайджанский и астраханский вузы договорились о сотрудничестве
Сборная Азербайджана завершила 2018 год на 107 месте в рейтинге ФИФА
В Баку задержаны фальшивомонетчики, которые пытались сбыть 42 тыс. евро
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика - самый активный банк, в проведении социальных и образовательных проектов.
В центре Баку открылся новый концептуальный магазин Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»