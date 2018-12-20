Понижение порога применения ядерного оружия может привести к глобальной катастрофе - Путин

Тенденция понижения порога применения ядерного оружия в мире чревата ядерной катастрофой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Существует тенденция понижения порога применения (ядерного оружия - ИФ). Есть идеи создать ядерные заряды малой мощности. Это уже не глобальное, а тактическое применение", - сказал президент РФ в ходе своей большой пресс-конференции.

"Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе", - добавил он.

В.Путин рассказал, что вторая тенденция - это применение баллистических ракет в неядерном исполнении. "Правда, американские партнеры вроде бы от этого отказались, но идея сама существует", - сказал президент.

По мнению В.Путина, подобные идеи находятся на грани ошибки. "Это ужасно, до этого нельзя доводить. Но, тем не менее, такая идея использования баллистических ракет в неядерном исполнении существует", - сказал президент.

"Все это очень опасная вещь", - сказал В.Путин.

Президент РФ выразил надежду, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы ничего не доводить до крайностей.