Путин заявил о недооценке в мире опасности глобальной ядерной катастрофы

Тенденция недооценки возможности ядерной войны в мире нарастает, наблюдается развал международной системы сдерживания вооружений, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Опасность подобного развития событий в мире как-то затушевывается, уходит, это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. А, между тем, если, не дай Бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а, может, и планеты", - заявил он на большой пресс-конференции в Москве.
Президент выразил сожаление в связи с тем, что подобная "тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает".
"Есть опасности. (...) Первая - это развал, по сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений", - подчеркнул В.Путин.
По его словам, тенденция понижения порога применения ядерного оружия в мире чревата ядерной катастрофой.
"Существует тенденция понижения порога применения (ядерного оружия). Есть идеи создать ядерные заряды малой мощности. Это уже не глобальное, а тактическое применение. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе", - сказал президент РФ в ходе своей большой пресс-конференции.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»