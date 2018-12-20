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Дальнее зарубежье 20.12.2018 15:18

Лондонский аэропорт Гатвик объявил о проблемах со всеми рейсами из-за активности беспилотников

Сбой в работе аэропорта Гатвик в Лондоне повлияет на все рейсы, отправление и вылет которых запланированы на четверг, говорится в Twitter аэропорта.

"Все рейсы в Гатвик и из него приостановлены из-за продолжающейся активности беспилотников вблизи аэропорта. К сожалению, существенные задержки и отмены затронут все рейсы сегодня", - говорится в сообщении аэропорта.

В пресс-службе аэропорта телеканалу Sky News сообщили, что аэропорт должен был обслужить в четверг 760 рейсов и принять 110 тыс. пассажиров. В среду последствия закрытия аэропорта сказались на 10 тыс. пассажиров.

Работа лондонского аэропорта Гатвик была приостановлена из-за сообщений о двух беспилотниках, пролетевших вблизи аэропорта.

Аэропорт прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по мск четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 3:45 по лондонскому времени (6:45 мск) снова приостановил работу.

Авиакомпании работают над тем, чтобы пострадавшие от инцидента пассажиры заселились в гостиницы или отправились для вылета в другие аэропорты, сообщалось в Twitter аэропорта. Аэропорт совместно с полицией проводит расследование произошедшего.

Рейсы, сообщает телеканал Sky News, перенаправляют в лондонские аэропорты Хитроу и Саутенд, а также в другие города: Лутон, Ливерпуль, Бирмингем, Кардифф, Бристоль и Манчестер. Сообщается, что некоторые рейсы также направляют для посадки в Амстердам и Париж.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, ИНЦИДЕНТ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]