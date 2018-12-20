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Дальнее зарубежье 20.12.2018 15:33

В Пентагоне тщетно пытались убедить Трампа в необходимости плавного вывода войск из Сирии - газета

Между президентом США Дональдом Трампом и его администрацией существуют разногласия относительно оценки ситуации с положением "Исламского государства" в Сирии, пишет в четверг газета The Guardian.

Так, сам глава государства накануне заявил о победе над боевиками ИГ в Сирии, тогда как в Пентагоне еще в августе этого года сообщили, что на сирийской территории находится до сих пор около 14,5 тыс. террористов.

"Это разведданные, которые, по-видимому, лежали на столе Трампа, тогда как он заявлял о победе", - сказал руководитель вашингтонского научно-исследовательского центра по Ближнему Востоку по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом Чарльз Листер.

Согласно источникам издания, Пентагон пытался убедить президента США согласиться на постепенный и упорядоченный вывод американских войск из Сирии.

Между тем, по словам председателя сенатского комитета по международным отношениям, республиканца Боба Крокера, он не ожидал, что Д.Трамп примет такое решение, не проведя необходимые тщательные обсуждения по этой теме.

"Трудно представить, чтобы какой-либо президент проснулся бы и принял такое решение, особо не обсуждая его, особо не проводя необходимую для этого подготовку", - сказал Б.Крокер. На вопрос журналиста о том, выведут ли США все свои войска полностью, сенатор ответил: "Да, полностью".

Газета также пишет, что решение Д.Трампа по Сирии сильно удивило союзников США, а также личных помощников американского лидера. Например, заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что "решительно не согласен" с этой инициативой президента США.

В минувшую среду президент США Д.Трамп в свою очередь заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.

Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ОЦЕНКА


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