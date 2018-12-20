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Регион 20.12.2018 14:26

Президент Турции сменил посла в России

Новым послом Турции в России назначен Мехмет Самсар, соответствующий указ подписал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

М.Самсар до нынешнего назначения возглавлял департамент по консульским вопросам МИД Турции. В Москве он сменит Хусейина Лапиза Дириоза, сообщили в четверг турецкие СМИ.

Президент Турции, помимо России, сменил послов еще в 24 странах, включая Украину и Узбекистан.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ-НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]