Президент Турции сменил посла в России

Новым послом Турции в России назначен Мехмет Самсар, соответствующий указ подписал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

М.Самсар до нынешнего назначения возглавлял департамент по консульским вопросам МИД Турции. В Москве он сменит Хусейина Лапиза Дириоза, сообщили в четверг турецкие СМИ.

Президент Турции, помимо России, сменил послов еще в 24 странах, включая Украину и Узбекистан.