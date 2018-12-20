Медведчук ставил вопрос об освобождении украинских моряков - Путин

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук поднимал вопрос об освобождении задержанных в керченском инциденте моряков в ходе визита в Москву, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вопросом обмена мы все время занимались. Господин Медведчук по поручению (президента Украины Петра) Порошенко постоянно этим занимается, и недавно совсем приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.

Президент подчеркнул, что такие вопросы можно будет решать только после завершения расследования уголовного дела.