Медведчук ставил вопрос об освобождении украинских моряков - Путин

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук поднимал вопрос об освобождении задержанных в керченском инциденте моряков в ходе визита в Москву, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Вопросом обмена мы все время занимались. Господин Медведчук по поручению (президента Украины Петра) Порошенко постоянно этим занимается, и недавно совсем приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.
Президент подчеркнул, что такие вопросы можно будет решать только после завершения расследования уголовного дела.
Азербайджанская община Нагорного Карабаха избрала нового председателя
Азербайджан и Турция проведут в 2019 году в Баку заседание военного диалога высокого уровня
Азербайджан и ООН в 2019г начнут переговоры по обновлению рамочного соглашения по партнерству - МИД
Страховщики в Азербайджане в январе-ноябре 2018г увеличили премии по ОСАГО на 2%
Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в январе-ноябре увеличились на 2,5%
SOCAR и BP могут создать СП для строительства в Турции нового нефтехимического комплекса
Азербайджанский и астраханский вузы договорились о сотрудничестве
Сборная Азербайджана завершила 2018 год на 107 месте в рейтинге ФИФА
В Баку задержаны фальшивомонетчики, которые пытались сбыть 42 тыс. евро
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика - самый активный банк, в проведении социальных и образовательных проектов.
В центре Баку открылся новый концептуальный магазин Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»