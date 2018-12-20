Страховщики Азербайджана в январе-ноябре увеличили премии на 32%, выплаты сократились на 3%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года составили 663 млн 891,1 тыс. манатов, что на 31,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 485 млн 320,3 тыс. манатов (рост на 44,5% - ИФ) или 73,1% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 279 млн 417,7 тыс. манатов (рост на 79,6%), по страхованию иное, чем жизнь - 205 млн 902,6 тыс. манатов (рост на 14,3%).

По обязательным видам страхования премии в январе-ноябре 2018 года составили 178 млн 570,8 тыс. манатов (рост на 6%).

За январь-ноябрь 2018 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 224 млн 139,2 тыс. манатов (спад на 2,9%).

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 162 млн 417,9 тыс. манатов (спад на 9,6%) или 72,5% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 90 млн 857,3 тыс. манатов (спад на 17,8%), по страхованию иному, чем жизнь - 71 млн 560,6 тыс. манатов (рост на 3,5%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-ноябре 2018 года составили 61 млн 721,3 тыс. манатов (рост на 20,6%).

На конец ноября 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

А.Мамедов