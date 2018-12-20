Путин: закон, упрощающий получение гражданства РФ украинцами, будет принят в начале 2019 г

Поправки в закон "О гражданстве", дающие украинцам возможность упрощенного получения российского гражданства, будут приняты в начале следующего года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас вносятся изменения в закон "О гражданстве", он будет принят в начале следующего года", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.