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СНГ 20.12.2018 14:32

Путин: Россию беспокоит размещение ПРО США в Японии

Россию беспокоят планы размещения систем противоракетной обороны США в Японии, с которой стремится к заключению мирного договора, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что будет происходить после заключения мирного договора, мы не знаем. Но без ответа на этот вопрос нам очень трудно будет принимать какие-либо кардинальные решения. И, конечно, нас беспокоят планы размещения систем противоракетной обороны (США в Японии)", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Я много раз говорил, и могу еще раз повторить: мы не считаем, что это (ПРО США в Японии) оборонительное оружие. Это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно в комплексе с ударными комплексами", - заявил президент России.

"Поэтому, - подчеркнул В.Путин, - здесь у нас иллюзий нет, мы это все понимаем".

"Но, понимая все это, мы стремимся и искренне будем стремиться к заключению мирного договора с Японией", - заявил глава государства.

В.Путин сказал, что он убежден, и эту убежденность с ним разделяет премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в том, что "сегодняшнее состояние не является нормальным - и Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании наших отношений, и не только потому, что нам чего-то от Японии нужно с точки зрения экономики".

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ДОГОВОР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]