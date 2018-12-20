Для Москвы крайне важны вопросы безопасности при заключении мирного договора с Японией - Путин

Для России крайне важны вопросы безопасности, в том числе при заключении мирного договора с Японией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вопросы безопасности крайне важны, в том числе при заключении мирного договора (с Японией)", - сказал В.Путин в четверг на большой пресс-конференции.