Бутина не выполняла в США каких-либо государственных заданий - Путин

Задержанная в США Мария Бутина никаких заданий госорганов Российской Федерации не выполняла, что бы она сама ни говорила под угрозой тюремного заключения, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Я не понимаю, в чем она там может признаться, потому что никаких заданий государства, государственных органов России не исполняла. Это я вам ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила, даже сама, под влиянием угроз, отсидки там 12-15 лет", - заявил он на большой пресс-конференции в Москве.

Президент подчеркнул, что М.Бутина и ее адвокат, что понятно, борются за то, чтобы она могла выйти из тюрьмы.

"Я не понимаю, за что ее засадили в эту тюрьму. Просто нет оснований", - добавил В.Путин, отметив, что российская сторона продолжит следить за этим делом.

"Чем закончится - посмотрим. Нам небезразлично, мы будем за этим следить, отслеживать и соответствующим образом оказывать им поддержку", - сказал президент РФ.

Говоря же в целом о задержании в Соединенных Штатах иностранных граждан, В.Путин подчеркнул, что Москва не будет действовать по принципу "око за око" для последующего обмена.

"Это очень тонкая сфера, и мы здесь не будем действовать по принципам, изложенным в Кодексе царя Хаммурапи, это "принцип Талиона" называется. У нас это звучит "око за око, зуб за зуб". Здесь нужно действовать очень аккуратно, и исходить нужно из реалий", - сказал российский президент.

В.Путин подчеркнул, что РФ не будет "хватать ни в чем неповинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять".