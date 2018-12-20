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СНГ 20.12.2018 14:36

Бутина не выполняла в США каких-либо государственных заданий - Путин

Задержанная в США Мария Бутина никаких заданий госорганов Российской Федерации не выполняла, что бы она сама ни говорила под угрозой тюремного заключения, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Я не понимаю, в чем она там может признаться, потому что никаких заданий государства, государственных органов России не исполняла. Это я вам ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила, даже сама, под влиянием угроз, отсидки там 12-15 лет", - заявил он на большой пресс-конференции в Москве.

Президент подчеркнул, что М.Бутина и ее адвокат, что понятно, борются за то, чтобы она могла выйти из тюрьмы.

"Я не понимаю, за что ее засадили в эту тюрьму. Просто нет оснований", - добавил В.Путин, отметив, что российская сторона продолжит следить за этим делом.

"Чем закончится - посмотрим. Нам небезразлично, мы будем за этим следить, отслеживать и соответствующим образом оказывать им поддержку", - сказал президент РФ.

Говоря же в целом о задержании в Соединенных Штатах иностранных граждан, В.Путин подчеркнул, что Москва не будет действовать по принципу "око за око" для последующего обмена.

"Это очень тонкая сфера, и мы здесь не будем действовать по принципам, изложенным в Кодексе царя Хаммурапи, это "принцип Талиона" называется. У нас это звучит "око за око, зуб за зуб". Здесь нужно действовать очень аккуратно, и исходить нужно из реалий", - сказал российский президент.

В.Путин подчеркнул, что РФ не будет "хватать ни в чем неповинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, БУТИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]