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СНГ 20.12.2018 14:53

Путин считает вывод войск США из Сирии возможным, хотя пока признаков вывода не видно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит признаков вывода войск США из Сирии, но допускает, что это возможно.

"Мы так как бы не видим признаков вывода американских войск, но допускаем, что это возможно, тем более, что мы двигаемся по пути политического урегулирования", - сказал президента на большой пресс-конференции в Москве.

"Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. Соединенные Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет. И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют", - сказал В.Путин.

В минувшую среду президент США Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.

Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]