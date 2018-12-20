Путин согласился с Трампом относительно того, что в Сирии по ИГИЛ нанесен серьезный удар

Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что по ИГИЛ в Сирии были нанесены серьезные удары.
"Что касается победы над ИГИЛ, в целом я согласен с президентом Соединенных Штатов. Мы, я об этом тоже уже говорил, добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции.
"Существует опасность перетекания этих группировок и им подобных в соседние регионы, в Афганистан, но и в другие страны, в страны исхода, откуда они приехали, туда они отчасти и возвращаются. Это большая опасность для всех нас", - добавил он.
"В том числе, и для России, и для Соединенных Штатов, и для Европы, для азиатских, в том числе для центрально-азиатских, государств. Мы это знаем, прекрасно отдаем себе в этом отчет", - пояснил президент.
"В этом да, Дональд прав, и я с ним согласен", - заключил глава государства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»