Сборная Азербайджана завершила 2018 год на 107 месте в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана сохранила 107-ое место в итоговом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) за 2018 год, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.
Соперники сборной Азербайджана к отбору на Евро-2020 в рейтинге заняли следующие места: Хорватия (4-ое место), Уэльс (19-ое), Словакия (27-ое), Венгрия (51-ое).
Возглавляет рейтинг, по-прежнему, сборная Бельгии, а в первой десятке также присутствуют Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания, Дания.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»