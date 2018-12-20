Сборная Азербайджана завершила 2018 год на 107 месте в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана сохранила 107-ое место в итоговом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) за 2018 год, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Соперники сборной Азербайджана к отбору на Евро-2020 в рейтинге заняли следующие места: Хорватия (4-ое место), Уэльс (19-ое), Словакия (27-ое), Венгрия (51-ое).

Возглавляет рейтинг, по-прежнему, сборная Бельгии, а в первой десятке также присутствуют Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания, Дания.

А.Азизов